Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, milli maç arasında takıma verilen 2 günlük izinde bir futbolcuda Covid-19 semptomları görüldü. Futbolcuya yapılan test sonucu pozitif çıktı.

Genel sağlık durumu iyi olan oyuncu, evinde izolasyon alınarak tedavi süreci başlatıldı.