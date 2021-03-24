Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 16:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsunspor'da koronavirüs vakası
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, milli maç arasında takıma verilen 2 günlük izinde bir futbolcuda Covid-19 semptomları görüldü. Futbolcuya yapılan test sonucu pozitif çıktı.
Genel sağlık durumu iyi olan oyuncu, evinde izolasyon alınarak tedavi süreci başlatıldı.
Bilgilendirme pic.twitter.com/0W4bMJTV9O— Yılport Samsunspor (@Samsunspor) March 24, 2021
Etiketler: Koronavirüs
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