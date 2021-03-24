Fenerbahçe, nisan ayında birbirinden kritik 6 maç oynayacak. Bu karşılaşmalarda kayıp yaşamak istemeyen sarı lacivertliler, galibiyet serisi yakalayarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle lige verilen ara dönüşünde Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak.

Evinde oynadığı son 4 maçta sadece 1 puan alabilen sarı lacivertliler, ligde kalma mücadelesi veren rakibini yenerek hem bu kötü gidişe son vermek hem de galibiyet serisi başlatmak istiyor.

Erol Bulut'un ekibi, bu maçtan 3 gün sonra Malatya deplasmanına gidecek. Bu sezon dış sahada en başarılı takım olan Fenerbahçe, bu alışkanlığını Yeni Malatyaspor önünde de sürdürmeyi planlıyor.

Sarı lacivertliler, Malatya'dan döndükten 4 gün sonra Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Fenerbahçe, bu sezon ligde deplasmanda yenildiği tek takım olan Gaziantep temsilcisinden rövanşı almak için uğraş verecek.

Bir sonraki hafta Medipol Başakşehir ile dış sahada karşılaşacak Fenerbahçe, ligin 36'ıncı haftasını ise 'bay' geçecek. Sarı lacivertliler, nisan ayını evindeki Kasımpaşa ve deplasmandaki Aytemiz Alanyaspor maçlarıyla tamamlayacak.