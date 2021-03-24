Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 15:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
UEFA'dan Beşiktaş kararı
UEFA, vadesi geçmiş borçları gerekçesiyle Beşiktaş'ın 2021-2022 sezonunda Avrupa'dan elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyacak.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) yargı birimin verdiği karar sonucunda, Beşiktaş ile Finansal Fair Play (FFP) çerçevesinde yapılan anlaşma sonrasında siyah-beyazlı ekip finansal ihlal yaptı.
Beşiktaş'ın 30 Eylül 2020 tarihinde süresi dolan ödemeyi gerçekleştirmemesi nedeniyle 2021-22 sezonunda UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyulacak.
Siyah-beyazlı ekibin ödemeyi zamanında yaptığına ilişkin kanıtını 30 Haziran'a kadar sunması halinde verilen söz konusu ceza kaldırılacak.
Etiketler: Beşiktaş Son Dakika
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