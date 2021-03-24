Maraton öncesi gerçekleştirilen basın toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur katıldı.

Can Akın Çağlar: Maraton umarım İstanbul'umuza yakışır

Can Akın Çağlar, İstanbul için önemli bir spor etkinliğine ev sahipliği yapacaklarını belirtti.,

"Tarihi yarımadanın sunduğu muhteşem manzara eşliğinde yapacağımız maraton umarım İstanbul'umuza yakışır. Sporun birleştirici ruhunu yansıtan etkinlik olmasını temenni ediyoruz."

Fatih Çintimar: Dünyanın en iyi derecelerinin koşulacağını umuyorum

Fatih Çintimar, koronavirüse rağmen dünya yıldızlarını İstanbul'da ağırlamanın hem Türk atletizmi adına hem de Türk sporu adına büyük bir hareket olduğunu vurguladı.

"Haliç Yarı Maratonu adıyla başlayıp çeşitli adlarla devam ettikten sonra N Kolay İstanbul Yarı Maratonu ismiyle devam eden yarışta dünyanın en iyi derecelerinin koşulacağını umuyorum."

[Fotoğraf: AA]

Renay Onur: Herkes HES koduyla parkur alanına girebilecek

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nun dünya ölçeğinde ilkbaharda yapılacak tek yarı maraton özelliği taşıdığını kaydetti.

"Uzun süredir gold sertifikasıyla yapılan yarış elit sertifikasıyla 4 Nisan Pazar günü yapılacak. Daha önce yaptığımız etkinliklerde büyük titizlikle çalıştık. Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Atletizm Federasyonun istediği önlemlerin de üstüne çıktık. Bu yarışın da güvenli olmasını sağlayacağız. Herkes HES koduyla parkur alanına girebilecek. Atletler yarışın başlangıç alanına kadar maskeyle gelecek. 4 Nisan Pazar günü İstanbul'daki en güvenli yerlerden birinin bizim yarış alanının olacağını söyleyebilirim."

"Sanal yarı maratonu ise 27-31 Mart tarihleri arasında koşulacak"

Onur, organizasyonda 500 görevlinin yanı sıra 300 İstanbul Spor gönüllüsünün hizmet vereceğini anlattı.

"10 kilometre ve 21 kilometre yarışında 2 bin 500 atletin ipi göğüsleyeceğini tahmin ediyoruz. Son 2 yıldır yapılan paten parkuru da 21 kilometre etabıyla koşulacak. Sanal yarı maratonu ise 27-31 Mart tarihleri arasında koşulacak. Katılımcıların Türkiye'nin her yerinde bir hafta boyunca istediği saat ve parkurda İstanbul Yarı Maraton heyecanını bütün yurtta yaşamalarını sağlayacağız."

Onur, yarışın geçen sene olduğu gibi bu yıl da yardımseverlik koşusu olacağına dikkati çeken Onur, "Geçen sene 700 bin lira toplandı. Bu yıl 2 milyon liranın sivil toplum kuruluşlarına bağışlanması öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

"Dünya rekortmenleri burada kapışacak"

Onur, İstanbul Yarı Maratonu'nun Türkiye'nin en düz yarı maratonu olduğunu vurguladı.

"Parkurda yaptığımız ufak değişiklikle etabı daha da düzleştirdik. Hijyenden dolayı 10 ve 21 kilometre yarışlarında sporcular bir kilometre arayla toplanacak. Farklı zamanda yarışıp, farklı zamanda bitirecekler. Türkiye'de bu kadar yıldız atletin koştuğunu görmedik. Dünyanın en hızlı 10 kadınından 6'sı parkurda yarışıyor olacak. Dünya rekortmenleri burada kapışacak. Hem erkeklerde hem kadınlarda rekor bekliyoruz."

N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda sporcular Fatih ilçesi Yenikapı Etkinlik Alanı önünde bulunan Langa otobüs durağından start alarak sahil yolu Kennedy Caddesi boyunca Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci ışıklar, Eminönü’nden Karaköy istikametine saparak Galata Köprüsü'nü geçecek.

Köprü bitimindeki ışıklardan "U" dönüşü yapacak katılımcılar Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa Caddesi, Ayvansaray, Haliç Köprüsü’ne varmadan Fatih ilçe sınırından yine "U" dönüşü yaparak ters istikamette aynı sahil yolunu kullanarak başladıkları yer olan Yenikapı’ya kadar koşarak başladıkları yerde yarışı tamamlayacak.