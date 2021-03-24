Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını izin yapmadan sürdürüyor. Siyah beyazlılar, milli aradan faydalanarak hem güç tazeliyor, hem de taktik çalışıyor.

Kondisyon olarak oldukça üst seviyede olan siyah beyazlılarda oyuncular, güç ve kuvvet konusunda sezon içerisinde sorun yaşamadı.

Bu süreçte İtalyan kondisyoner Stefano Marrone eşliğinde çalışan Beşiktaş'ta tempo artmış durumda.

Yönetimden takıma destek

Sergen Yalçın da, antrenmanların son bölümünü taktik çalışmalara ayırıyor. Deneyimli teknik adamın, özellikle hücum varyasyonları üzerinde durdu.

Diğer yandan Beşiktaş yönetimi de, takımı yalnız bırakmıyor. Yöneticiler, bu hafta yapılan antrenmanlarda tesislerde yer aldı.

Yönetim, futbolcu ve teknik ekibe destek verdi. Asbaşkan Emre Kocadağ da, tüm ekiple yakından ilgileniyor.