Galatasaray, transfer döneminde savunmaya takviye yapacak. Sarı kırmızılılar sağ bek, sol bek ve stoper bölgelerini yeni oyuncularla güçlendirmeyi planlıyor.

Sol bek transferinde öne çıkan adaylar ise Kostas Tsimikas ve Patrick Van Aanholt. Crystal Palace forması giyen Van Aanholt’un kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Galatasaray, 30 yaşındaki Hollandalı futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katabilir.

Sol bek transferindeki diğer aday ise Liverpool forması giyen Kostas Tsimikas. Premier Lig ekibinde fazla forma şansı bulamayan Yunan futbolcunun kiralanması düşünülüyor. 24 yaşındaki oyuncunun, kulübü ile 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Fatih Terim Kaan Ayhan'ı istiyor

Fatih Terim’in kadrosunda görmek istediği bir başka isim ise Kaan Ayhan. Tecrübeli teknik adam sağ bek, stoper ve ön liberoda oynayabildiği için milli futbolcunun transferini çok istiyor.

Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcu için Sassuolo ile kiralık ya da bonservis üzerinden pazarlık yapacak.

Saracchi, Şener ve Linnes ile yollar ayrılacak

Diğer yandan yapılması planlanan takviyelerle birlikte bazı isimlerle de yollar ayrılacak. Kiralık olarak forma giyen Saracchi, Leipzig’e geri dönecek.

Alman kulübü, Uruguaylı oyuncu için 5 milyon euro talep etti. Teknik heyet bu transfere sıcak bakmadı.

Sarı kırmızılılar, Martin Linnes ve Şener Özbayraklı ile de sezon sonunda vedalaşacak. Christian Luyindama için de sezon sonunda gelecek teklifler değerlendirilecek.