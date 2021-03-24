Japonya Olimpiyat Komitesi, Fukuşima kentindeki olimpiyat köyünde yarın başlayacak meşale yakma töreninin koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz yapılacağını açıkladı.

Japonya Kadın Futbol Takımı üyeleri tarafından yakılacak meşale, oyunların başlayacağı 121 gün boyunca ülke genelindeki 47 vilayette sergilenecek.

Meşalenin yolculuğu, oyunların açılış töreninin yapılacağı Tokyo'daki Olimpiyat Stadı'nda 23 Temmuz'da son bulacak.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.