Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada Beşiktaş maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcunun ardından tıbbi takiplerin devam ettiği belirtildi.

Tüm takıma test yapıldı

Tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 3 oyuncunun daha sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Futbolcuların izolasyona alınıp tedavilerine başlandığı belirtildi.