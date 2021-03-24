Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 09:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fenerbahçe'de 3 koronavirüs vakası daha
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Fenerbahçe'de, Beşiktaş derbisi sonrası 3 futbolcunun daha sonucu koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Takımda 1 futbolcu daha önce pozitif çıkmıştı.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada Beşiktaş maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcunun ardından tıbbi takiplerin devam ettiği belirtildi.
Tüm takıma test yapıldı
Tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 3 oyuncunun daha sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
Futbolcuların izolasyona alınıp tedavilerine başlandığı belirtildi.
Etiketler: Son Dakika Fenerbahçe Koronavirüs
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