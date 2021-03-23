Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 31. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve Çaykur Rizespor'un 4-3 kazandığı müsabakada Fatih Terim ile Ümit Davala "hakaret" ihlalini gerçekleştirdi. İki isim de tedbirli olarak PFDK'ya gönderildiğini açıkladı.

Aynı maçtaki talimatlara aykırı hareketler nedeniyle Çaykur Rizespor Kulübü ile mavi-yeşilli takımın antrenörü Yılmaz Bal da disipline verildi.

Teenage Hadebe de PFDK'ye yollandı

Süper Lig'de oynanan Yeni Malatyaspor-Gaziantep müsabakasında kırmızı kart gören ev sahibi ekibin savunma oyuncusu Teenage Hadebe, kural dışı hareketi, konuk takımın teknik direktörü Ricardo Sa Pinto ile kulüp görevlisi Sotirios Roussis sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ya yollandı.

Karşılaşma sonrasında yapılan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükşekşi ile kırmızı-siyahlı kulüp de PFDK'ya sevk edildi.

Ayrıca Beşiktaş Kulübünün de Fenerbahçe derbisinde talimatlara aykırı hareket nedeniyle disipline verildiği açıklandı.