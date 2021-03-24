Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 15:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Abdülkerim Bardakcı'ya milli davet
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
A Milli Takım'da Nazım Sangare ve İrfan Can Kahveci kadrodan çıkartıldı. Bu arada, İttifak Holding Konyaspor'da forma giyen Abdülkerim Bardakcı milli takım kadrosuna davet edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartıldı.
Şenol Güneş, kadroyu İttifak Holding Konyaspor'da forma giyen Abdülkerim Bardakcı ile takviye etti.
Kaptanımız Abdülkerim Bardakcı, 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçları için A Milli Takımımızın kadrosuna davet edilmiştir. Bu sezon ortaya koyduğu performans ile hak ettiği daveti alan kaptanımıza ve Milli Takımımıza başarılar diliyoruz. @MilliTakimlar @abdulkerimbard1 pic.twitter.com/s1Yt4i8PU7— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) March 24, 2021
Etiketler: A Milli Futbol Takımı Konyaspor
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