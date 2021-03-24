Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

Şenol Güneş, kadroyu İttifak Holding Konyaspor'da forma giyen Abdülkerim Bardakcı ile takviye etti.