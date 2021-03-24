Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 15:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sistem9 Yeşilyurt CEV Challenge Kupası'nda şampiyon oldu
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Sistem9 Yeşilyurt Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası'nda şampiyon oldu.
Sistem9 Yeşilyurt Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası finalinin ikinci maçında Romanya temsilcisi CSM Volei Alba'yı konuk etti.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 3-0 kazanan Sistem9 Yeşilyurt CEV Challenge Kupası'nda şampiyonluğu elde etti.
TÜRK KADINLARININ VOLEYBOLDA 14. AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU!— TRT SPOR2 (@trtspor2) March 24, 2021
Sistem9 Yeşilyurt, CEV Challenge Kupası'nı kazanarak Türkiye'ye bir Avrupa kupası daha getirdi! pic.twitter.com/ZzvCwsvWMz
Sistem9 Yeşilyurt, rakibini Romanya'da 3-0 mağlup etmişti. Sistem9 Yeşilyurt'a tarihinin en önemli başarısı için 2 set alması yetti.
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