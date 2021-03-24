Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 21:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında İtalya'nın Unet e-work takımını deplasmanda 3-0 yenerek finale yükseldi.
VakıfBank, sahasında 3-2 kaybettiği karşılaşmadan sonra rakibini deplasmanda set vermeden yendi.
Sonuncusu 2018'de olmak üzere turnuvada 4 şampiyonluğu bulunan VakıfBank, bu sonuçla 9. kez adını finale yazdırdı.
VakıfBank, 1 Mayıs'taki finalde bir diğer İtalyan temsilcisi Imoco Volley ile karşılaşacak.
Salon: E-work Arena
Hakemler: Christian Peter Wolf (İsviçre), Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz)
Unet e-work: Gennari, Stevanovic, Poulter, Gray, Olivotto, Mingardi (Leonardi, Herrera, Escamilla)
VakıfBank: Ognjenovic, Braga Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic (Ayça Aykaç)
Setler: 13-25, 15-25, 15-25
Süre: 71 dakika (21, 27, 23)
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