Juventus, emektar futbolcularının sözleşmelerini yenilemeye hazırlanıyor. Torino temsilcisi, 42 yaşındaki kalecisi Gianliugi Buffon ile imza aşamasında. Siyah beyazlılar, 35 yaşındaki defans oyuncusu Giorgio Chiellini'ye de yeni sözleşme önerecek.

Kariyerinde Dünya Kupası da olmak üzere birçok başarıya imza atan 42 yaşındaki Buffon, Juventus ile Şampiyonlar Ligi hayaline kavuşmayı arzuluyor.

Siyah beyazlılar ile 3 kez devler liginde final oynayan tecrübeli file bekçisi, üç karşılaşmadan da boynu bükük ayrıldı.

Bu sezon Polonyalı Szczesny'nin arkasında ikinci kaleci konumunda kalan Buffon, İtalya liginde sadece 7 maçta görev yaptı.

2005 yılından beri Juventus formasını giyen Chiellini ise takımıyla 15'inci sezonunu yaşıyor.

Torino ekibiyle 17 kupa kaldırmayı başaran 35 yaşındaki stoper, Buffon gibi Juventus ile Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmanın hayalini kuruyor.