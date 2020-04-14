Milli takım tercihini yapmayan Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’ten davet bekliyor.

Genç yaş takımlarında Hollanda Milli Takımı forması giyen ve A Takım için de Hollanda’nın düşündüğü isimlerden olan Ferdi, Türkiye için oynamak istiyor.

Henüz Şenol Güneş ve ekibinden davet alamayan 20 yaşındaki futbolcu, bir süre daha bekleme kararı aldı.

Ferdi Kadıoğlu Hollanda milli takımını seçerse Süper Lig'de yabancı statüsünde oynayacak.

Futbola Nec Nijmegen altyapısında başlayan Ferdi, 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Bu sezon sarı lacivertli forma ile 23 maça çıkan Ferdi, 4 gol atıp 3 de asist yaptı.