Galatasaray'da gündem, koronavirüs salgını sonrası mali tedbirler.

Yönetim maaş indirimi konusunda yol haritası çıkarırken, Selçuk İnan'dan sonra Falcao'nun da maaş indirimine hazır olduğu öğrenildi.

Sezon başında Monaco'dan, Galatasaray'a transfer olurken yıllık maaşından 3 milyon euro indirimi kabul eden Falcao'nun, bir kez daha fedakarlık göstereceği belirtildi.

Yıldız futbolcu ile yapılan görüşmede Falcao'nun, "Üzerime düşeni yerine getirmek isterim. İsterseniz sürecin neler getireceğini görelim ve bununla ilgili detayları tekrar masaya yatıralım" dediği gelen haberler arasında.

Bu arada koronavirüs salgını sonrası Çin'e transferi iptal olan Diagne için yönetimin yeniden harekete geçtiği ifade edildi.

Salgın sonrası Çin'de hayatın yavaş yavaş normale dönmesi ile birlikte sarı kırmızılı yönetimin, Senegalli futbolcuyu Çin'e satmak istediği öğrenildi.

Galatasaray yönetiminin, 28 yaşındaki futbolcu için 6 ile 7 milyon euro arasında bir teklifi kabul edebileceği kaydedildi.