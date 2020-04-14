Karşıyaka Futbol Altyapı Sorumlusu Tufan Özküçükler, yaptığı açıklamada, kulüp başkanı Turgay Büyükkarcı'nın, koronavirüs salgını sürecinde Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ni Sağlık Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin hizmetine açtığını belirtti.

Kendilerinin antrenmanlara ara verdiğini ve tesisteki lojmanların boşaltıldığını kaydeden Özküçükler, "Bir süre sonra Çiğli Araştırma Hastanesinden talep geldi. Biz de tesisleri onlar için hazırladık. Şu an tesislerimizde 18 sağlık personelini misafir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Salgınla mücadele ettiğimiz dönemde, kamp merkezini sağlık çalışanlarına tahsis eden tek spor kulübü olarak, 18 emekçimize ev sahipliği yapıyoruz. Canlarını hiçe sayarak toplum sağlığını korumaya çalışan tüm sağlık görevlilerine minnettarız #EvdeKalhttps://t.co/A9pfRwlZfC — Karşıyaka Spor Kulübü (@KSKorgtr) April 13, 2020

Tesiste konaklayan yardımcı sağlık personeli Şule Oflaz ise koronavirüsle mücadeleyi sürdürdüklerini, evinde eşi ve iki çocuğunun yanı sıra kayınvalidesinin bulunduğunu belirterek, "Onlara herhangi bir bulaş götürmeme açısından biz de burada istirahat ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yardımcı sağlık personeli Gülşah Karakoç da kendilerini ve gelen hastaları korumaya çalıştıklarını, ailesini korumak amacıyla tesislerde konakladığını kaydetti.

Nihat Kaya da olası riskleri ailesine taşımamak için tesislerde kaldığını aktardı.