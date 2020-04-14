Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Abdullah Avcı, Hürriyet Gazetesi'ne açıklamalar yaptı.

Beşiktaş'tan ayrılış sürecini değerlendiren 56 yaşındaki teknik direktör, yapılan hakaretlerin kendisini çok yıprattığını söyledi.

"Dünyanın en zor işini yapıyormuşum gibi hissettiğim anlar oldu"

Avcı, işini severek yaptığını belirtti.

''Bazı şeyleri kabullenmeniz kolay olmuyor. Çok üzüldüğüm ve kahrolduğum bir süreç yaşadım. Çok sorguladım yaptığım işi. Dünyanın en zor işini yapıyormuşum gibi hissettiğim anlar oldu.''

"Başarılı olmasını çok isterim"

Beşiktaş'ta elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığına vurgu yapan Abdullah Avcı, "Kulüp menfaatlerini gözeterek maksimum verimi almaya çalıştım. Herkesle iyi ilişkiler kurmaya gayret ettim" açıklamasını yaptı.

Kendisinden sonra göreve gelen Sergen Yalçın hakkında da konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Sergen Hoca şu anda, hem kendisinin çok istediği, hem de çok istendiği bir yerde. Başarılı olmasını çok isterim. Sonuçta bundan Türk futbolu kazanır" ifadelerini kullandı.

Kulübede olmayı özlediğini belirten Abdullah Avcı, ''Enerjim ve tutkum el verdiği sürece futbola hizmet etmek istiyorum'' dedi.