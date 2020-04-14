Koronavirüsten dolayı ekonomik olarak sıkıntı çeken Beşiktaş’ta yönetim, yeni sezonda sorun yaşamamak adına planlarını yapıyor.

Siyah beyazlılar, kadro maliyetini 56 milyon euro 35 milyon euro düşürmek zorunda. Bu nedenle Lens, Vida, Burak gibi yüksek maaş alan oyuncularla görüşecek olan Beşiktaş yönetimi, bu isimlerden indirim talep edecek.

Özellikle Lens ve Vida indirimi kabul etmezse, iki oyuncuya yıllık alacaklarına karşılık bonservislerinin verilmesi de alternatifler arasında.

Kiralık olarak forma giyen Karius, Rebocho, Daiby ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş, bu futbolcular yerine genç ve gelecek vaat eden isimleri kadroya katmaya çalışacak.

Siyah beyazlı ekip Elneny'yi yeniden kiralamak için ise Arsenal ile masaya oturulacak. Yönetim, sözleşmeleri bitecek Caner ve Gökhan Gönül ile de sezonun gidişatı belli olduktan sonra görüşecek.

İki futbolcuya da mevcut sözleşmelerinden daha düşük rakam teklif edilecek. Kabul etmeleri durumunda, Caner ve Gökhan ile yeni sözleşme imzalanacak.