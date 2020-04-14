Arjantin Futbol Federasyonu, koronavirüsle mücadele için büyük bir adım attı.

Buenos Aires'deki eğitim tesislerinde bir futsal sahası koronavirüs hastalarını tedavi etmek için 120 yataklı bir hastaneye dönüştürüldü.

Futsal sahasında her karyolada bir şişe dezenfektan, bir yüz maskesi ve bir çift eldiven bulunuyor.

[Fotoğraf: TRT SPOR]

15 Nisan'dan itibaren Buenos Aires şehrinde maske kullanımı zorunlu hale gelecek.

Toplu taşıma araçlarıyla seyahat eden ve tecritten muaf yerlere gidenlerin maske takması zorunlu hale geldi.

Koronavirüs salgını sebebiyle Arjantin'de bugüne kadar iki bin 112 vaka ve 96 ölüm yaşandı.