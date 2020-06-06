Haber Giriş: Kaynak: DHA
Borussia Dortmund tek golle kazandı
Almanya Bundesliga'nın 30. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund sahasında Hertha Berlin'in 1-0 mağlup ederek, lider Bayern Münih'i takibini sürdürdü.
Signal Iduna Park Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Mücadelenin 57. dakikasında ev sahibi ekipten sahneye çıkan Emre Can, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
Kalan dakikalarda iki takımda girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve sarı-siyahlılar mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Ev sahibi ekip bu galibiyetle puanını 63'e çıkardı ve 2.sıradaki yerini korudu.
Bundesliga'nın 30. haftası yarın oynanacak 3 maçla tamamlanacak.
14:30 Werder Bremen- Wolfsburg
16:30 Union Berlin- Schalke04
19:00 Augsburg-FC Köln
Etiketler: Almanya Bundesliga Borussia Dortmund Hertha BerlinSon Güncelleme: 6 Haziran 2020 Cumartesi 21:42
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