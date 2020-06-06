Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Leipzig 90+2'de yıkıldı
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya Bundesliga'da 30. hafta maçında zirve mücadelesi veren Red Bull Leipzig, 90+2. dakikada yediği golle son sıradaki Paderborn ile 1-1 berabere kaldı.
Almanya Bundesliga'da 30. hafta maçında zirve mücadelesi veren Red Bull Leipzig, son sıradaki Paderborn'u ağırladı.
Red Bull Arena oynanan ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanan karşılaşmada ez sahibi ekip, Patrik Schick'in 27. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
RB Leipzig'de Dayot Upamecano, 43. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. İlk yarı ev sahibi ekibin 1-o'lık üstünlüğü ile bitti.
Konuk Paderborn, mücadelenin uzun bir bölümünü 1 kişi eksik oynayan rakibi karşısında eşitliği 90+2. dakikada Christian Strohdiek ile yakaladı: 1-1
Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken RB Leipzig puanını 59'a, Paderborn 20'ye yükseltti.
Etiketler: Red Bull Leipzig Paderborn Almanya BundesligaSon Güncelleme: 6 Haziran 2020 Cumartesi 18:37
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