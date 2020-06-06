Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre Ağaoğlu, kulübün futbol şube sorumlusu Özer Bayraktar ile birlikte Düzköy ilçesine bağlı Haçka Yaylası'na gitti.

"Yemeğimiz de, futbolcumuz da, sevgimiz ve samimiyetimiz de organik"

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un iki gönç oyuncusu Serkan Asan ve Kerem Baykuş'un ailelerine misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

"Bugün genç kardeşlerimizin daveti üzerine Haçka Yaylası’na geldik. Serkan Asan’ın ve Kerem Baykuş’un ailelerinin bizim için hazırladığı muhteşem yemeklerden yedik. Mısır ekmeği, kuymak, köy yoğurdu ve daha birçok organik lezzetten tattık. Bizim her şeyimiz organik. Yemeğimiz de organik, futbolcumuz da organik, sevgimiz ve samimiyetimiz de organik. Burada biz bizeyiz, yan yanayız ve çok mutluyuz. Onlara bu misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkürlerimizi sunuyorum."