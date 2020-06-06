Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Barcelona'da Suarez sevinci
Barcelona, Uruguaylı golcüsü Luis Suarez'in Mallorca maçında sahalara dönebileceğini açıkladı.
Barcelona'da Luis Suarez sevinci yaşanıyor. Ocak ayında sağ dizinden menisküs ameliyat olan Uruguaylı golcü sahalara dönüyor.
Katalan ekibi, Luis Suarez'in 13 Haziran'da oynayacakları Mallorca maçında sahalara dönebileceğini açıkladı.
@LuisSuarez9 receives the medical green light— FC Barcelona (from ) (@FCBarcelona) June 6, 2020
https://t.co/wQcZOzbNaL pic.twitter.com/nyEizVd05S
Etiketler: Luis Suarez barcelonaSon Güncelleme: 6 Haziran 2020 Cumartesi 16:42
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