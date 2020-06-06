Mali yardım planlarının son aşamada olduğunu belirten Infantino, milli takımların uluslararası maç takvimiyle ilgili çalışmaların da sürdüğünü kaydetti.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, üye ülkelere dönük yardım paketiyle ilgili açıklama yaptı. Infantino, hazırlanan mali yardım planında son aşamaya gelindiğini söyledi.

"Futbolun her alanında birlik gösterilmeli"

Covid-19 salgını nedeniyle birçok futbol federasyonu ve kulübün finansal zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirten FIFA başkanı, yardımların sadece üst düzey kulüpleri değil her düzeydeki organizasyonları kapsayacağını belirti.

"Üst düzey kulüp futbolunun devam etmesi anlaşılır bir şekilde önceliğe sahip, ancak bunun yanı sıra milli takımları, kadın futbolunu, daha alt seviye yerel ligleri, gençliği ve amatör futbolu da dikkate almalıyız. Futbolun her alanında birlik gösterilmeli ve futbolun bu küresellikte devam edilebilir olmasından emin olmalıyız. Bu bizim önceliğimiz ve finansal yardım planımız da bu prensibi takip edecek. "

Başkan Infantino, FIFA yöneticilerinin sıkışan uluslararası maç takvimine çözüm bulmak için görüşmeler yaptıklarını da kaydetti.

Infantino, dünya çapında liglerin başlama veya devam etme sürecinde en önemli önceliğin oyuncuların ve seyircilerin sağlığı olduğunu yineledi.