Fransa basınına konuşan 32 yaşındaki futbolcu, 2017 yılında İspanyol ekibinden teklif aldığını söyledi.

Tecrübeli hücum oyuncusu, ''Barcelona, o dönem kulübüm ile transfer görüşmeleri yapmıştı. Ama ben olduğum yerde mutluydum'' dedi.

Angel Di Maria, Avrupa'daki kariyerini Paris Saint Germain'de bitirmek istediğini de belirtti.

Fransız kulübü ile sözleşmesinin gelecek sezon biteceğini hatırlatan Arjantinli yıldız, ''Neler olup biteceği henüz belli değil ama takımım ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için çok çalışacağım'' ifadesini kullandı.

Bu sezon başkent ekibi ile 37 maçta 11 gol sevinci yaşayan Di Maria, 21 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturdu.