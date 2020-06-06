Tuttosport gazetesi, haberinde Juventus'un Cengiz Ünder için Roma'ya Romero veya Rugani ile takas önereceğini iddia etti.

Milli oyuncu için Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan'ın da devrede olduğu konuşuluyor.

Avrupa'dan başka takımların da Cengiz Ünder'i gündemlerine aldığı belirtiliyor.