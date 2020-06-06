Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Cengiz Ünder için Juventus iddiası
Milli oyuncu Cengiz Ünder, İtalya'nın transfer gündeminde yer almaya devam ediyor. Milli futbolcunun ismi Merih Demiral'ın da formasını giydiği Juventus ile anılıyor.
Tuttosport gazetesi, haberinde Juventus'un Cengiz Ünder için Roma'ya Romero veya Rugani ile takas önereceğini iddia etti.
Milli oyuncu için Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan'ın da devrede olduğu konuşuluyor.
Avrupa'dan başka takımların da Cengiz Ünder'i gündemlerine aldığı belirtiliyor.
Etiketler: milli oyuncu Cengiz Ünder JuventusSon Güncelleme: 6 Haziran 2020 Cumartesi 17:04
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