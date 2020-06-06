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Galatasaray'da koronavirüs testleri negatif çıktı
Galatasaray, yapılan koronavirüs testleri sonucunda pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ''Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (6 Haziran) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır'' ifadelerine yer verildi.
Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/eGf4FsehOD— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 6, 2020
Etiketler: koronavirüs testleri GalatasaraySon Güncelleme: 6 Haziran 2020 Cumartesi 20:47
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