Geçen hafta sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Kaan Ayhan, Hoffenheim karşısında mücadeleye ilk 11'de başladı ve 83. dakikada yerini Dawid Kownacki'ye bıraktı.

Fortuna Düsseldorf, karşılaşmanın 5. dakikasında Rouwen Hennings'in attığı golle öne geçti. 9. dakikada Hoffenheim 10 kişi kaldı.

Benjamin Hübner, Kaan Ayhan ile girdiği ikili mücadelenin ardından gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

16. dakikada konuk ekip Dabbur'un attığı golle beraberliği yakaladı. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik skorla sona erdi. Konuk Hoffenheim 61. dakikada öne geçti.

Zuber attığı golle takımını öne taşıdı. Mücadelenin 77. dakikasında ev sahibi ekip adına sahneye çıkan Hennings kendisinin ve takımının 2. golünü attı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Hoffenheim puanını 43'e, Fortuna Düsseldorf 28'e yükseltti.

Bundesliga'da bugün 16:30'da oynanan maçlarda alınan sonuçlar

Bayer Leverkusen 2-4 Bayern Münih

Fortuna Düsseldorf 2-2 Hoffenheim

Leipzig 1-1 Paderborn

Eintracht Frankfurt 0-2 Mainz 05