Bayern Münih şampiyonluğa koşuyor
Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında deplasmanda Bayern Leverkusen'i 4-2 yenen lider Bayern Münih, şampiyonluk için geri sayıma geçti.
BayArena'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 9. dakikada Alario'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Bayern Münih'ten Coman 27. dakikada attığı golle skora denge getirdi.
Konuk Bayern Münih, 42. dakikada Goretzka ve 45'inci dakikada Gnarby'nin attığı golle ilk yarıyı 3-1 önde gitti. 66. dakikada Lewandowski attığı golle skoru 4-1'e getirdi.
Ev sahibi ekipten, Wirtz attığı golle skoru 4-2'ye getirdi ve maçın skorunu tayin etti.
Bayern Münih, aldığı bu galibiyetle puanını 70'e çıkardı ve şampiyonluk için geri sayım yapmaya başladı.
56 puanda kalan Bayern Leverkusen ise Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefinde yara aldı.
Bundesliga'da bugün 16:30'da oynanan maçlarda alınan sonuçlar
Bayer Leverkusen 2-4 Bayern Münih
Fortuna Düsseldorf 2-2 Hoffenheim
Leipzig 1-1 Paderborn
Eintracht Frankfurt 0-2 Mainz 05
- 19:41
- 19:57
- 18:53
- 18:49
- 18:40