BayArena'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 9. dakikada Alario'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Bayern Münih'ten Coman 27. dakikada attığı golle skora denge getirdi.

Konuk Bayern Münih, 42. dakikada Goretzka ve 45'inci dakikada Gnarby'nin attığı golle ilk yarıyı 3-1 önde gitti. 66. dakikada Lewandowski attığı golle skoru 4-1'e getirdi.

Ev sahibi ekipten, Wirtz attığı golle skoru 4-2'ye getirdi ve maçın skorunu tayin etti.

Bayern Münih, aldığı bu galibiyetle puanını 70'e çıkardı ve şampiyonluk için geri sayım yapmaya başladı.

56 puanda kalan Bayern Leverkusen ise Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefinde yara aldı.

Bundesliga'da bugün 16:30'da oynanan maçlarda alınan sonuçlar

Bayer Leverkusen 2-4 Bayern Münih

Fortuna Düsseldorf 2-2 Hoffenheim

Leipzig 1-1 Paderborn

Eintracht Frankfurt 0-2 Mainz 05