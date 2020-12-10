Boluspor Başkanı Abdullah Abat takımının maçını vinç üstünde izledi
Boluspor Başkanı Abdullah Abat'a yasak engel olamadı. Tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilen Abat, Bereket Sigorta Ümraniyespor maçını vinç yardımıyla izledi.
TFF 1. Lig'in 13. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Beypiliç Boluspor arasında Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan maçta Bolu ekibinin başkanı Abdullah Abat, takımını yalnız bırakmadı.
Abat, karşılaşmayı saha dışındaki bir vincin üzerinden takip etti.
Başkan Abat, 12. haftada oynanan Altay karşılaşmasındaki "talimatlara aykırı hareketi" sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Covid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmişti.
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak da geçen sezon yine Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda takımını yalnız bırakmamış ve mücadeleyi vinç üzerinden izlemişti.
Karşılaşmayı Bolu temsilcisi maçı 2-0 kazandı ve puanını 13'e yükseltti. Mücadelede Batuhan Artarslan ile penaltı vuruşundan yararlanamayan Ümraniyespor ise 13 puanda kaldı.
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