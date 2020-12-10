Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 16:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, büyükler kategorisi eleme müsabakalarıyla devam ediyor. Büyükler kategorisindeki eleme müsabakalarında 5 Türk sporcu yarışıyor.
Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde, büyükler kategorisinde eleme müsabakaları yapılıyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle çeşitli önlemlerin aldığı şampiyonaya, 19 ülkeden 117 sporcu katılıyor.
[Fotoğraf: AA]
Organizasyonda Türkiye adına yarışan Ümit Şamiloğlu, İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve Abdelrahman Elgamal, müsabakalarda performans sergiliyor.
Salonda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına ilişkin sık sık uyarı yapılıyor.
Etiketler: Cimnastik
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