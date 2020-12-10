Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, her hafta rutin olarak yapılan Covid-19 testleri neticesinde 1 teknik heyet, 1 futbolcu ve 1 personelde pozitif bulguya rastlandı.

3 kişinin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlandı.