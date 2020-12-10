Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konyaspor'da 4 koronavirüs vakası
İttifak Holding Konyaspor'da biri futbolcu 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, her hafta rutin olarak yapılan Covid-19 testleri neticesinde 1 teknik heyet, 1 futbolcu ve 1 personelde pozitif bulguya rastlandı.
3 kişinin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlandı.
Her hafta rutin olarak yapılan COVID-19 testleri neticesinde 1 teknik heyet, 1 futbolcu ve 1 personelimizde pozitif bulguya rastlanmıştır.— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) December 10, 2020
Teknik heyet, futbolcu ve personelimizin tedavi takip, karantina süreci başlatılmıştır. pic.twitter.com/7B091qNk0j
Etiketler: Konyaspor Koronavirüs Süper Lig
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