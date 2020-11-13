Haber Giriş: Kaynak: İHA
Beşiktaş'tan Formula 1 paylaşımı
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş'ın yıldız futbolcuları, İstanbul'da gerçekleşecek olan Formula 1 yarışı öncesinde favori pilotlarını açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabında "Tekrar Türkiye'ye hoş geldin F1" başlığıyla yer alan paylaşımda, futbol takımı oyuncuları Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal ve Utku Yuvakuran, yarışta favori gördükleri isimleri açıkladı.
De Souza, Mercedes'ten Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton'ı favori görürken, Atiba Hutchinson ise Red Bull pilotlarından Taylandlı Alexander Albon'ın kazanacağını söyledi.
Siyah-beyazlı oyuncu Ghezzal, Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc'in kazanacağını iddia ederken, Utku Yuvakuran da Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel'i favori gösterdi.
Welcome back to Turkey @F1— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 13, 2020
Futbolcularımızın Formula 1'deki favori pilotları. #TurkishGP ???????? #F1 pic.twitter.com/STnyKAzbaL
Etiketler: BeşiktaşSon Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 23:30
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