Beşiktaş'tan Avrupa'da gövde gösterisi

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 15. dakikada İlhan Fakılı ve 30. dakikada Keyliane Abdallah'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya taraftarının desteğiyle giren siyah-beyazlılar, 56. dakikada Vaclav Cerny'nin şık golüyle 2-1 öne geçti. Beşiktaş'ta üç dakika sonra bu kez Amir Murillo fileleri havalandırdı ve fark ikiye çıktı: 3-1.

Siyah-beyazlılarda son sözü 81. dakikada Ernest Poku söyledi ve maç 4-1 sona erdi.

Bu sonuçla Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla start verdi.

Siyah-beyazlı ekip, ikinci haftada ise 15 Ekim'de Almanya deplasmanında Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek.

"Dolmabahçe"de 7'de 7 yaptı

Siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de iç sahada oynadığı 7 maçı da kazandı.

Avrupa kupalarında Midtjylland (1-0), Hradec Kralove (1-0), Kauno Zalgiris (3-0) ve Olimpik Marsilya'yı (4-1) yenen Beşiktaş, ligde ise Eyüpspor (1-0), Çorum FK (6-2) ve Erzurumspor FK'yi (3-0) mağlup etti.

"Dolmabahçe"de yoluna kayıpsız devam eden siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 19 gol atarken, 3 gole engel olamadı.

Öte yandan Beşiktaş, ligde Çorum FK, Fenerbahçe ve Erzurumspor FK karşılaşmalarının ardından Avrupa'da Olimpik Marsilya'yı da mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini aldı.

İlhan Fakılı gollerine devam etti

Beşiktaş'ın kanat oyuncusu İlhan Fakılı, Olimpik Marsilya'yı da boş geçmedi.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Junior Olaitan'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan İlhan, takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu sezon Süper Lig'de Çorum FK ve Erzurumspor FK maçlarında birer gol kaydeden genç futbolcu, Olimpik Marsilya ağlarını da havalandırdı ve üçüncü golüne imza attı.

Leandro Trossard'ın yokluğunda formayı kapan İlhan, Avrupa kupalarında da ilk golünü kaydetti.

İlhan Fakılı'nın 68. dakikada bir şutu da direkten döndü.

Cerny attı, tribüne koştu

Beşiktaş'ın Çek futbolcusu Vaclav Cerny, Olimpik Marsilya karşılaşmasında bu sezonki dördüncü golünü kaydetti.

Vincenzo Italiano yönetiminde bu sezon çıkış yakalayan Cerny, Fransız ekibi karşısında takımını 2-1 öne geçirdi.

Süper Lig'de Eyüpspor ve Çorum FK müsabakalarını boş geçmeyen tecrübeli oyuncu, Avrupa kupalarında Hradec Kralove ve Olimpik Marsilya maçlarında da tabelayı değiştirdi.

28 yaşındaki futbolcu, takımını öne geçiren golün ardından tribünlere koşarak gol sevincini siyah-beyazlı taraftarlarla yaşadı.

Agbadou 45 dakika sahada kaldı

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou, Olimpik Marsilya karşısında 45 dakika oyunda kaldı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano, ilk yarıda 10. dakikada sarı kart gören Agbadou'yu ikinci yarının başında oyundan aldı.

Kırmızı kart riskini göz önüne alan İtalyan teknik adam, Agbadou'nun yerine Tiago Djalo'yu oyuna sürdü.

Amir Murillo eski takımına attı

Beşiktaş'ta sağ bek Amir Murillo, eski takımı Olimpik Marsilya karşısında golünü attı.

Geçen sezonun devre arasında Fransız ekibinden transfer edilen Murillo, mücadelenin 59. dakikasında takımını rahatlatan üçüncü golü kaydetti.

İtalyan teknik adam yönetiminde sık sık hücuma destek veren Panamalı futbolcu, kullanılan kornerde kafayla bulduğu golle bu sezonki üçüncü golünü atmayı başardı.

Yine kornerden golü buldu

Beşiktaş, Süper Lig'in ardından UEFA Avrupa Ligi'nde de kornerden gol buldu.

Ligin 5. haftasında Erzurumspor karşısında Emirhan Topçu ile ağları havalandıran siyah-beyazlılarda Olimpik Marsilya önünde ise Amir Murillo gol sevinci yaşadı.

- Bruno Genesio, İstanbul'da yine kaybetti

Olimpik Marsilya Teknik Direktörü Bruno Genesio, Beşiktaş'a İstanbul'da ikinci kez mağlup oldu.

Siyah-beyazlı takımla 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon'u çalıştırdığı dönemde karşılaşan Fransız teknik adam, sahadan 2-1 yenilgiyle ayrılmıştı.

Bu kez Marsilya ile "Dolmabahçe"ye gelen Genesio, 4-1'lik skorla maçı kaybetti.

- Olimpik Marsilya'ya karşı ikinci galibiyet

Beşiktaş, Olimpik Marsilya karşısında ikinci kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

İki ekip, ilk kez 2007-2008 sezonunda karşı karşıya geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında iki kez karşılaşan tarafların randevularında Fransız ekibi sahasında 2-0, Beşiktaş ise "Dolmabahçe"de 2-1 galip geldi.

18 sezon sonra yeniden puan mücadelesi veren iki ekibin karşılaşmasını Beşiktaş 4-1 kazanarak galibiyetlerde 2-1 öne geçti.

- Fransız takımlarına karşı 6. galibiyet

Beşiktaş, Olimpik Marsilya karşısında alınan 4-1'lik galibiyetle Fransız ekipleri önündeki 6. galibiyetini aldı.

Fransa takımlarıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynadığı 12 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 19 gol atarken, kalesinde ise 16 gol gördü.

- İlk yarı bitti, taraftar takımı çağırdı

Beşiktaş taraftarı, Olimpik Marsilya maçında ilk 45 dakikanın ardından takımı tribüne çağırdı.

İlk yarıda son düdüğün çalmasının ardından kuzey tribünün çağrısıyla tüm takım taraftara yöneldi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, 1-1'lik ilk yarı sonucunun ardından takımı alkış ve tezahüratlarla soyunma odasına gönderdi.

İkinci yarıda etkili bir oyun sergileyen Beşiktaş, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

- Orta saha üçlüsünden etkili performans

Beşiktaş'ta orta sahanın ayrılmaz üçlüsü Salih Özcan, Orkun Kökçü ve Junior Olaitan, orta sahadaki performanslarıyla takdir topladı.

Siyah-beyazlılarda İtalyan teknik adamın orta sahada formayı teslim ettiği "üçlü" bu sezon 7 UEFA Avrupa Ligi, 5 de Süper Lig olmak üzere toplam 12 maç oynayan siyah-beyazlılar, karşılaşmaların 10'unu kazanırken 2'sinden mağlup ayrıldı.

Kazanılan 10 maçta bu "üçlü" birlikte görev yaparken, kaybedilen Kauno Zalgiris ve Alanyaspor mücadelelerinde söz konusu orta sahada birer değişiklik oldu.

- Poku siftah yaptı

Beşiktaş'ta Ernest Poku, Olimpik Marsilya karşısında siyah-beyazlı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Bu sezonun yeni transferlerinden Poku, Beşiktaş formasını giydiği üçüncü maçta ilk golünü kaydetti.

Çorum FK ve Erzurumspor FK karşılaşmalarında oyuna sonradan dahil olan Hollandalı oyuncu, Fransız ekibi karşısında 71. dakikada oyuna girerken 10 dakika sonra ağları havalandırdı.

- Marsilya'da kötü gidişat sürdü

Beşiktaş karşısında sahadan 4-1'lik skorla mağlup ayrılan Olimpik Marsilya'da kötü gidişat devam etti.

Fransa Ligue 1'e 4-0'lık Strasbourg galibiyetiyle giren Marsilya, daha sonra ligde Monaco (2-0), Paris FC (2-3) ve Rennes'nin (1-0) yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde de Beşiktaş'a 4-1 yenildi.

Olimpik Marsilya, üst üste dördüncü kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.