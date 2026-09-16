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Spor
AA 16.09.2026 13:25

F1'de Türkiye Grand Prix'si 2027 Ekim ayında yapılacak

Türkiye'nin de yer aldığı ve 24 yarışın koşulacağı Formula 1'in 2027 sezonunun takvimi onaylandı. Buna göre Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

F1'de Türkiye Grand Prix'si 2027 Ekim ayında yapılacak

Formula 1'den yapılan açıklamaya göre 22 ülkede 24 Grand Prix ve 10 sprint yarışını içeren 2027 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi açıklandı.

Sprint yarışlarının sayısı 2027'de 6'dan 10'a çıkarıldı. Bahreyn, Avustralya, Japonya, Monako ve Abu Dabi ilk kez sprint yarışlarına ev sahipliği yapacak. Diğer sprint yarışları ise Kanada, İngiltere, İtalya, Brezilya ve Katar'a geri dönecek.

Formula 1 Başkanı ve Üst Yöneticisi Stefano Domenicali, "2027 takvimi, dünyanın en ikonik pistlerinden ve şehirlerinden bazılarını bir araya getirerek, Formula 1'in unutulmaz bir sezonu için inanılmaz bir sahne oluşturuyor. Portekiz ve Türkiye'yi şampiyonaya katmaktan ve sprint yarışlarını on etkinliğe genişletmekten heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Muhammed Ben Sulayem, "Beş kıtada 24 Grand Prix, Portekiz ve Türkiye'nin F1'e geri dönüşü ve genişletilmiş bir sprint programı fırsatıyla takvim, en yüksek sportif standartları korurken gelenek, yenilik ve taraftar katılımını bir araya getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Altı yıl aranın ardından Formula 1 takvimine eklenen Türkiye Grand Prix'si, İstanbul Park Pisti'nde 1-3 Ekim 2027'de koşulacak. Türkiye Grand Prix'si, 1 Ekim 2027 Cuma günü antrenman turlarıyla başlayacak, 2 Ekim Cumartesi günü sıralama turlarıyla devam edecek. Ana yarış ise 3 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

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