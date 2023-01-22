Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, geçen hafta Arabam.com Konyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Welinton'u Kayserispor karşısında yedek soyundurdu. Sakatlığı bulunan Josef de Souza da bu karşılaşmada görev alamadı.

Şenol Güneş, bu oyuncuların yerine Salih Uçan ve Tayfur Bingöl'e görev verdi.

Beşiktaş, mücadeleye Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Masuaku, Salih Uçan, Tayfur Bingöl, Redmond, Fernandes, Saiss, Muleka ve Cenk Tosun 11'i ile başladı.

Yeni transfer Vincent Aboubakar kadroda

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı ve 3. kez siyah-beyazlı formayı giyecek Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar da Kayserispor maçının 18 kişilik kadrosunda yer aldı.

Ersin Destanoğlu , Berkay Vardar, Dele Alli, Atiba Hutchinson, Emrecan Uzunhan, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Welinton ve Umut Meraş da karşılaşmaya yedek başladı.

Öte yandan Beşiktaş'ta tedavisi süren Rachid Ghezzal da kadroda bulunmadı.

Yukatel Kayserispor'da ilk 11 değişmedi

Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, ligde bir önceki maçta Demir Grup Sivasspor'u 4-1 mağlup ettikleri maçın 11'inde değişikliğe gitmedi.

Sarı-kırmızılı takımın Beşiktaş karşısındaki ilk 11'i Cenk Gönen, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Mane, Mensah, Kemen, Cardoso, Gökhan Sazdağı'ndan oluştu.

Bilal Bayazıt, Ali Karimi, Emrah Başsan, İlhan Parlak, Ramazan Civelek, Ethem Balcı, Arif Kocaman, Yaw Ackah ise yedek soyundu.