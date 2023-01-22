Yukatel Kayserispor ile Beşiktaş, RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetti.

Beşiktaş, Kayseri deplasmanında 3 puana 2 golle uzandı. Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Redmond ile 42. dakikada Salih Uçan filelerle buluşturdu.

Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçı ile birlikte bu sezon ligde ilk kez üst üste 4. galibiyetini elde etti. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş 35 puana yükseldi.

[Fotoğraf: AA]

Beşiktaş, Süper Lig’in 17. haftasında Adana Demirspor’u 1-0, 18. haftasında da Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etmişti. Kara Kartal geçtiğimiz hafta ise Konyaspor deplasmanından 2-1’lik skorla 3 puanı alan taraf olmuştu.

Spor Toto Süper Lig'de dokuzuncu yenilgisini alan Kayserispor haftayı 26 puanda kapattı.

Öte yandan Beşiktaş'ta Rosier, 90+4. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 2. dakikada Beşiktaş öne geçti. Campanharo'dan seken topu kontrol etmeyi başaran Redmond, ceza yayı üzerinden topa sert vurdu. Meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1.

26. dakikada sol kanattan bindirme yapan Masuaku'nun sol çaprazdan sert vuruşunda, top az farkla direk dibinden auta çıktı.

29. dakikada Kayserispor atağında, Gökhan Sazdağı'nın şık pasında savunmanın arkasına sarkan Cardoso, topa istediği gibi vuramadı. Meşin yuvarlak, kaleci Mert Günok'ta kaldı.

36. dakikada Cardoso'nun sağ kanattan ortasında ön direğe koşu yapan Gökhan Sazdağı'nın röveşatasında, top az farkla auta gitti.

38. dakikada Mane'nin sol çaprazdan aşırtma vuruşunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

42. dakikada Cenk Tosun'un kafasıyla indirdiği topa sağ çaprazdan ceza sahasına giren Tayfur Bingöl'ün sert şutunda, kaleci Cenk Gönen'i geçen topu çizgi üzerinden Hosseini uzaklaştırdı.

GOL - Aynı dakika içinde Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan çizgiye inen Redmond'ın arka direğe ortasında savunma topu uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Salih Uçan'ın sağ ayağıyla sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2.

45+2. dakikada sol taraftan çizgiye inen Masuaku'nun kaleye paralel gönderdiği ortada Muleka, altıpas içerisinde uygun pozisyonda topa dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.

45+7. dakikada sağ kanattan Onur Bulut'un ortasında altıpas çizgisi önünde boş pozisyondaki Kemen'in kafa vuruşunda, top auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

47. dakikada sol taç çizgisi önünden Masuaku'nın ortasında kaleye yönelen top direğe çarparak oyun alanına döndü.

66. dakikada Beşiktaş atağında, sağ kanattan çizgiye inen Muleka'nın arka direğe ortasına koşu yapan Cenk Tosun'un altıpas çaprazından şutunda, top az farkla auta gitti.

84. dakikada sağ kanattan Emrah Başsan'ın ortasında ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Kolovetsios'un vuruşunda, top üstten auta çıktı.

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: RGH EnerTürk Enerji

Hakemler: Mete Kalkavan, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu.

Yukatel Kayserispor: Cenk Gönen, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Onur Bulut, Kemen, Gökhan Sazdağı, Mensah (Dk. 83 Ramazan Civelek), Campanharo (Dk. 57 Karimi), Cardoso (Dk. 72 İlhan Parlak), Mane (Dk. 57 Emrah Başsan).

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Masuaku, Saiss, Tayfur Bingöl, Salih Uçan (Dk. 90 Necip Uysal), Redmond (Dk. 90 Welinton), Fernandes, Cenk Tosun (Dk. 70 Aboubakar), Muleka (Dk. 70 Dele Alli).

Goller: Dk. 2 Redmond, Dk. 42 Salih Uçan (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 4 Saiss, Dk. 33 Redmond (Beşiktaş), Dk. 23 Mensah (Yukatel Kayserispor)

Kırmızı kart: Dk. 90+4 Rosier (Beşiktaş)