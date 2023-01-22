Alanyaspor ile Fatih Karagümrük, Kırbıyık Holding Stadyumu’nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Burak Pakkan yönetti.

Alanyaspor'un gollerini 6. dakikada Umut Güneş ile 83. dakikada Cavaleiro kaydetti. Fatih Karagümrük'ün gollerini ise 59. ve 79. dakikadalarda Borini attı.

Süper Lig'de yedinci beraberliğini elde eden Alanyaspor haftayı 25 puanla kapattı. Ligde yenilmezlik serisini 5 maça çıkartan Fatih Karagümrük, 22 puana yükseldi.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 6. dakikada Alanyaspor öne geçti. Rakip savunmanın pas hatasında topla buluşan Umut Güneş'in ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

25. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Efecan Karaca'nın şutunda, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

38. dakikada Efecan Karaca'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında, ceza sahası içerisinde Furkan Bayır'ın vurduğu kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

45+1. dakikada soldan gelişen Alanyaspor kontratağında Yusuf Özdemir topu korner köşesine kadar taşıyarak ön direğe gönderdi. Burada meşin yuvarlağa hamle yapan Efkan Bekiroğlu'nun vuruşunda top az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Corendon Alanyaspor 1-0 önde tamamladı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

47. dakikada Ferhat’ın savunma arkasına attığı uzun pasla buluşan Efkan Bekiroğlu, ceza sahası içine kadar ilerledi. Burada Efkan’ın şutu kaleci Batuhan'da kaldı.

GOL - 60. dakikada Colley’in sağ kanattan ceza sahası içine verdiği pasla buluşan Borini’nin şutu Diagne’den döndü. Dönen topla ikinci kez buluşan Borini, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1.

[Fotoğraf: AA]

74. dakikada Kazım Kazım’ın ceza sahası önünde Doumbia’nın kaybettiği topla buluştu. Kazım’ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Runarsson kurtardı.

GOL - 79. dakikada Burak Kapacak’ın sağ kanattan açtığı ortada kaleci Runarson Kazım’ın vuruşunu yumrukla uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası içinde kalan topla buluşan Borini fileleri havalandırdı. 2-1.

GOL - 83. dakikada Eduardo sol kanatta rakibinden çaldığı topu Cavaleiro’ya ulaştırdı. Ceza sahası önünde topla buluşan Cavaleiro içeriye doğru ilerleyerek düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. 2-2.

Mücadele 2-2 sona erdi.

[Fotoğraf: İHA]

Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Burak Pakkan, Mustafa Sönmez, Özgür Ertem.

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Furkan Bayır, Balkovec, Umut Güneş, Efecan Karaca (Dk. 76 Oğuz Aydın), Fer, Zinedine Ferhat (Dk. 66 Candeias), Efkan Bekiroğlu (Dk. 53 Cavaleiro), Yusuf Özdemir, Lusamba (Dk. 66 Doumbia), Ahmed Hassan (Dk. 76 Eduardo).

VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Dresevic, Baniya (Dk. 90+4 Kerim Frei ), Ricci, Levent Mercan, Colley (Dk. 73 Burak Kapacak), Ozdoev (Dk. 90+4 Salih Dursun), Diagne (Dk. 73 Colin Kazım), Borini (Dk. 90+4 Bertolacci), Shukurov.

Goller: Dk. 6 Umut Güneş, Dk. 83 Cavaleiro (Corendon Alanyaspor), Dk. 59 ve 79 Borini (Vavacars Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Dk. 90+3 Burak Kapacak (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 90+6 Balkovec (Corendon Alanyaspor)