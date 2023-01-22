Melbourne kentinde düzenlenen turnuvaya, 7. gün akşam seansı maçlarıyla devam edildi.

Turnuvada daha önce 3 kez yarı final oynayan Yunan Tsitsipas, 4. turda İtalyan tenisçi Sinner ile karşılaştı.

Dört saat süren mücadeleden 6-4, 6-4, 3-6, 4-6 ve 6-3'lik setlerle 3-2 galip ayrılan Tsitsipas, adını son 8 arasına yazdırdı.

Tsitsipas, çeyrek finalde dünya 71 numarası Çek Jiri Lehecka ile eşleşti.