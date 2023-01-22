Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19 ilden 245 sporcunun katılımıyla yapılan müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları Türkiye Kayak Federasyonu yönetimi tarafından verildi.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, bu yıl iklim değişikliği nedeniyle kar sıkıntısı yaşanmasına rağmen Erciyes Kayak Merkezi'ndeki karın uygunluğuna dikkat çekti.

"Ülkemizde son yılların en kurak kışı yaşanıyor. Kayak merkezlerimiz karın yağmasını bekliyor. Biz şimdiye kadar bir organizasyon ertelemedik. Erciyes bu konuda çok şanslı ve snowboard yarışmalarımızı burada gerçekleştirdik. Tüm sporcularımıza ve bize destek olanlara teşekkür ediyoruz."