Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

23 Ekim 2022’de Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan sarı kırmızılılar, o tarihten bu yana lig ve kupada oynadığı 12 maçı da kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Corendon Alanyaspor'u eleyen Okan Buruk'un öğrencileri ligde de 9 maçtır kazanıyor.

Bu karşılaşmalarda 31 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde 7 gol gördü. Sarı kırmızılı ekip, 45 puanla liderliğini sürdürürken teknik direktör Okan Buruk da performansıyla kulüp tarihine geçti.

Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'ın başında tek sezonda üst üste en çok resmi maç kazanan teknik direktör olmayı başardı.

Okan Buruk ayrıca, sarı kırmızılıların başında Süper Lig'de bir sezonda üst üste 9 galibiyet gören üçüncü teknik direktör olarak kayıtlara geçti.

Galatasaray, Mustafa Denizli yönetiminde 1987-1988 sezonunda, Fatih Terim idaresinde ise 2011-2012 sezonunda üst üste 9 galibiyet elde etmişti.