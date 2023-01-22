Sezon başında ilk 3 maçında Samsunspor, Pendikspor (D) ve Keçiörengücü'ne yenilen siyah-beyazlılar, şimdi de Denizlispor (D), Tuzlaspor (D), Samsunspor (D) ve Pendikspor mağlubiyetleriyle düşüşe geçti.

Ulusal Kulüp Lisansı alamaması nedeniyle 3 puanı resmen silinen ve puanı 18'e düşen Altay, tehlikeli bölgeden uzaklaşamadı.

Düşme hattının 2 puan üzerinde 14'üncü sırada yer alan İzmir temsilcisi, son 4 karşılaşmada kalesinde 12 gol gördü. Savunmasıyla sınıfta kalan Altay, bu periyotta 5 gol atabildi.

Son galibiyetini 4 Aralık'ta iç sahada 5-1'lik skorla Boluspor karşısında alan siyah-beyazlılar, önümüzdeki hafta zorlu Keçiörengücü deplasmanında çıkış arayacak.

Öte yandan yedek kulübesinde hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gören orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım cezalı duruma düştü.

Eski silahlar fişi çekti

Pendikspor karşısında Altay, eski oyuncularından Leandro Kappel'in etkili futboluna engel olamadı.

Daha önce 4 sezon siyah-beyazlı formayı terleten Hollandalı sağ kanat; 1 gol, 2 asistle yıldızlaştı.

Eski Altaylı diğer bir oyuncu olan Regattin de Pendikspor adına 1 asist yaparak alkış topladı.