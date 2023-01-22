Sporcular, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gelecek ay yapılacak bölge elemelerine, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde görevli kayak antrenörü Süleyman Yıldırım gözetiminde hazırlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Kentte kar yağmaması nedeniyle asfaltta antrenman yapan sporcular, şampiyonadan dereceyle dönmeyi hedefliyor.

[Fotoğraf: AA]

Yıldırım, bu yılın yağışsız geçmesinin çalışmalarını olumsuz etkilediğini söyledi. Yıldırım, antrenmanları tekerlekli kayakla asfaltta yapmak zorunda kaldıklarını belirtti.

"Soğuk havaya rağmen antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Çalışmalarımızı geçen yıl bu zamanlarda kar üzerinde yapıyorduk. Bu yıl yeteri kadar kar yağmadı. Şu an asfaltta tekerlekli kayakla antrenmanlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Şubatta Hakkari'de yapılacak bölge elemelerine hazırlanıyoruz. Elemeleri geçersek Erzurum'da düzenlenecek birinci etap yarışlarına katılacağız. Karda yapılan antrenmanlarda daha iyi sonuç alınıyor."

[Fotoğraf: AA]

Kayakçılardan Bayram Güner ise asfaltta yürüttükleri çalışmalarla bölge elemelerine hazırlandıklarını söyledi.

"Geçen yıl bu vakitlerde kar üstünde yarışlara hazırlanıyorduk. Karda antrenman yapmak daha verimli oluyor. Yine de başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız."