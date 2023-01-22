Eskişehir'e bir etkinlik için gelen Türkiye Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı Başantrenörü Mohsen Zandi, Türkiye'de oturarak voleybol sporunun 2009 yılından beri yapıldığını bildirdi.

Zandi, gelinen noktada Türkiye'de 37 paravolley takımının bulunduğunu anlattı.

"Avrupa'nın en genç paravolley milli takımına sahibiz. Şu anda Türkiye'nin paravolley milli takımı havuzunda 9 tane 23 yaş altı oyuncumuz var. Hepsi de potansiyeli olan sporcular. Geçen yıl Avrupa Gümüş Ligi'nde ikinciliği elde ettik. Hedefimiz olimpik bir branş olan oturarak voleybolda 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılmaktır. Paralimpik Oyunları'na 73 takım arasından sadece 8 ekip katılabilecek. Bunların arasında yer almak büyük bir gurur olacak. Türkiye'nin orada yer alması çok önemli."

"Türkiye'nin oturarak voleybolda yolu açık"

Mohsen Zandi, 2023 yılında dolu bir takvime sahip olduklarını belirterek Avrupa'da altın, gümüş ve bronz liglere katılacaklarını kaydetti.

[Fotoğraf: AA / Türkiye Oturarak Voleybol (Paravolley) Erkek Milli Takımı Başantrenörü Mohsen Zandi]

Zandi, ekim ayında İtalya'da düzenlenecek Avrupa Paravolley Şampiyonası'na katılıp, iyi sonuç almak istediklerine değindi.

"Şampiyonadan alacağımız sonuçlarla Paralimpik Oyunları kotasını almayı amaçlıyoruz. Oyuncu bulup, yetiştirmenin yanı sıra antrenör de yetiştirmeye çalışıyoruz. Antrenör kursu açtık ve şu anda ikinci kademe hocalarımız var. Türkiye'nin oturarak voleybolda yolu açık. Yolumuza devam edip, hedefimizi de bulacağız."

Zandi, Eskişehir'in de paravolleyde önemli potansiyele sahip olduğunun altını çizdi.

"Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü Oturarak Voleybol Takımı'nda 3 sporcu milli takımda yer alıyor. Bu takıma destek gerekiyor."