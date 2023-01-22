Sason ilçesinin Zafer Mahallesi kırsalında yaşayan Melek Tekbaş, geçen yıl mart ayında bir arkadaşının tavsiyesiyle ilçede hayata geçirilen Spor Sason Projesi kapsamında wushu kung fu branşına geçti.

Antrenörü tarafından yetenekli olduğu keşfedilen Melek, 3 aylık bir çalışmanın ardından 2-5 Haziran 2022'de düzenlenen Wushu Kung Fu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'na katılarak, ikinci sırada yer aldı.

[Fotoğraf: AA]

Spor salonuna gidemediği zaman evlerinin bahçesinde antrenman yapan Melek'in hedefi, şubat ayında düzenlenecek Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nda birinciliği elde edip milli sporcu olabilmek.

Üniversite sınavlarına da hazırlanan Melek Tekbaş, boş vakitlerinde ev işlerinde annesine yardım ediyor, ailesine ait keçi ve ineklerin bakımını yapıyor.

[Fotoğraf: AA]

Voleyboldan wushuya geçti

Melek Tekbaş, lise birinci sınıfta spora voleybol ile başladığını, bir arkadaşının tavsiyesiyle wushu kursuna gittiğini ve aldığı eğitimlerle kendini geliştirdiğini söyledi.

Üç aylık bir çalışmanın ardından katıldığı Wushu Kung Fu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası müsabakalarında zorlu karşılaşmaların ardından ikinci olduğunu anımsatan Melek, elde ettiği başarıyı arttırmak amacıyla Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'na hazırlandığını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Tekbaş, Türkiye şampiyonası için yoğun bir çalışma temposunu sürdürdüğünü aktardı.

"Haftanın 4 günü antrenmanımız oluyor. Antrenmanlarımız çok yoğun geçiyor. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanlar teknik ve kondisyon çalışmaları ile devam ediyor. Yorucu olduğu kadar zevkli bir çalışma. Yoruluyoruz ama daha çok güçleniyoruz. Ne kadar çok çalışırsak o kadar verim alıyoruz. Şampiyonada derece elde ederek milli sporcu olmak istiyorum. Bunun için de çok çalışıyorum."

[Fotoğraf: AA]

Wushu antrenörü Sedat Çaprak da Melek'in yetenekli olması dolayısıyla kısa süren bir çalışmayla Wushu Kung Fu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'na katıldığını ve Türkiye ikincisi olduğunu anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Çaprak, Melek ile çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

"Şubat ayındaki şampiyona için hazırlıyoruz. Önümüzde kısa bir süre var. Hedefimiz Melek'in Türkiye şampiyonluğu elde ederek milli olmasını sağlamak. Daha sonra da uluslararası müsabakalara katılması istiyoruz."