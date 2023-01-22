Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar 12:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avustralya Açık'ta Pegula ve Lehecka çeyrek finale yükseldi
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ABD'li Jessica Pegula ve Çek Jiri Lehecka çeyrek finale çıktı.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 7. gün sabah seansı maçları tamamlandı.
Tek kadınların dünya 3 numarası Pegula, 4. turda 2021 Fransa Açık şampiyonu Çek Barbora Krejcikova (20 numaralı seribaşı) ile karşılaştı. Rakibini 7-5 ve 6-2 biten setlerle 2-0 yenen ABD'li tenisçi, Avustralya Açık'ta üst üste 3. kez çeyrek finale kaldı.
Turnuvanın 6 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime, tek erkekler 4. turunda dünya 71'incisi Lehecka ile korta çıktı. Lehecka, 4-6, 6-3, 7-6, 7-6'lık setlerle 3-1 galip gelerek seribaşı rakibini turnuvanın dışında bıraktı.
Pegula'nın Victoria Azarenka-Lin Zhu eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağı çeyrek finalde, Lehecka'nın rakibi ise Stefanos Tsitsipas-Jannik Sinner maçının kazananı olacak.
Etiketler: Avustralya
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