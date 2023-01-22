Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar 10:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
TFF'den İlhan Cavcav için anma mesajı
[Fotograf: AA]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden İlhan Cavcav için anma mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden, Gençlerbirliği ve Kulüpler Birliği Vakfının Onursal Başkanı, adını Süper Lig'in 2017-2018 sezonuna vermekten onur duyduğumuz merhum İlhan Cavcav'ı aramızdan ayrılışının altıncı yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.
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