Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi 22:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Estonya'da finalde
[Fotograf: TRT SPOR]
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Estonya'da düzenlenen W40 Tallinn Turnuvası'nda finale çıktı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Tallinn'deki organizasyona elemelerden başlayan Zeynep'in, yarı finalde 2 numaralı seribaşı Fransız Chloe Paquet'i 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yendiği belirtildi.
Milli tenisçinin yarın finalde 1 numaralı seribaşı Slovak Viktoria Kuzmova'yla karşılaşacağı aktarıldı.
Etiketler: Milli Sporcular
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