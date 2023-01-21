Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Mauro Icardi ile Fraport TAV Antalyasporlu Sherel Floranus kendi kalesine attı. Konuk ekibin golünü ise Luiz Adriano kaydetti.

Lider sarı-kırmızılı takım bu sonuçla puanını 45'e çıkartırken, Fraport TAV Antalyaspor ise 18 puanda kaldı.

Galatasaraylı futbolcular, maçtan sonra tribünlere giderek galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı. Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, orta sahada "üçlü" çektirdi.

Resmi maçlarda 12, Süper Lig'de 9 maçlık galibiyet serisi

Galatasaray resmi maçlarda üst üste 12, Süper Lig'de de 9. galibiyetini elde etti.

Ligdeki son 10 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 9 karşılaşmasından da üçer puanla ayrıldı.

Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray daha sonraki 9 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ve Fraport TAV Antalyaspor'u yendi.

Galatasaray, bu süreçte çeyrek finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı Yeşilyurt D.Ç Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Corendon Alanyaspor maçlarını kazandı.

Son 12 resmi maçında 31 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 7 gol gördü.

[Fotoğraf: AA]

Icardi'nin 6. golü

Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk golünü atan Mauro Icardi, Süper Lig'deki 9. maçında 6. kez ağları havalandırdı.

Arjantinli yıldız futbolcu, ligde daha önce Beşiktaş maçında 2, Corendon Alanyaspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe müsabakalarında da birer kez topu filelerle buluşturmuştu.

Bu arada maçta Galatasaray'ın ikinci golü Antalyasporlu Sherel Floranus'un ters vuruşundan gelirken, sarı-kırmızılı ekip, rakiplerinin 4 defa bu şansızlığı yaşamasıyla ligde böyle en fazla gol bulan ekip oldu.

[Fotoğraf: AA]

Okan Buruk, Denizli ve Terim'i yakaladı

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Süper Lig'de bir sezonda üst üste 9 galibiyet gören üçüncü teknik direktör olarak kayıtlara geçti.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de Mustafa Denizli yönetiminde 1987-1988 sezonunda, Fatih Terim idaresinde ise 2011-2012 sezonunda üst üste 9 galibiyet elde etmişti.

Abdülkerim Bardakcı cezalı duruma düştü

Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

47 bin 33 taraftar

Karşılaşmayı 47 bin 33 taraftarın statta takip ettiği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun, Atakaş Hatayspor maçında çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle sttaki 40 blokta elektronik biletlerini iptal ettiği 20 bin 15 taraftarın tamamının biletlerini devrettiği aktarıldı.

[Fotoğraf: AA]

Antalyaspor'a son 14 maçta mağlup olmadı

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 14 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.

Bu süreçte 10 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray 30 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 14 maçta fileleri 8 kez havalandırabildi.

Luiz Adriano kırmızı kart gördü

Fraport TAV Antalyasporlu futbolcu Luiz Adriano, maçın uzatma bölümünde kırmızı kart gördü.

Maçın hakemi Ali Şansalan, 90+10. dakikada Abdülkerim Bardakcı'ya yaptığı sert müdahale sonrası Luiz Adriano'yu doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Nuri Şahin sarı kart gördü

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, maçta sarı kart gördü.

Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, yoğun itirazları nedeniyle 68. dakikada Şahin'e sarı kart gösterdi.