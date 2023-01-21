Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 11 Ocak'ta başkent Rabat'ta başlayan ISSF Plak Atışları Dünya Kupası'nda trap kadınlar kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Safiye Sarıtürk Temizdemir, gösterdiği performansla gümüş madalya aldı.

Aynı organizasyonda erkeklerde Oğuzhan Tüzün 17'nci, Nedim Tolga Tunçer ise 39'uncu oldu.